GP di Suzuka, qualifica: Verstappen batte Leclerc per 10 millesimi, ma è sotto investigazione

10 millesimi. Su un circuito difficile e di 5.807 metri come Suzuka, che esalta la guida dei piloti come solo Spa, cosa sono 10 millesimi? E' presto detto: la differenza tra chi partirà dalla pole e chi scatterà dalla seconda piazzola. Max Verstappen col tempo di 1'29"304 ottenuto nel primo push, ha firmato con la sua Red Bull-Honda la quinta pole stagionale. Nel suo secondo tentativo ha commesso un piccolo errore perdendo un decimo (31"208 contro il precedente 31"116) e così non si è migliorato, ma né Charles Leclerc né Carlos Sainz sono riusciti a batterlo.





, ha pericolosamente ostacolato in uscita della veloce curva 15 Lando Norris, abile nello scartare prontamente verso sinistra finendo sull'erba. Ma anche l'inglese ha qualche colpa perché non è nel "gentleman agreement" tra piloti superarsi nel giro di preparazione per lanciarsi. Grande rischio, Verstappen si è poi scusato con l'amico inglese, ma è ora sotto investigazione e potrebbe essere penalizzato. In tal caso, saranno le due Ferrari a partire dalla prima fila.quei famosi 10 millesimi. Nel suo primo tentativo, il monegasco aveva ottenuto il tempo di 1'29"557. Si è migliorato in tutti e tre i settori nel secondo push, ben 2 decimi nel secondo settore (da 40"351 a 40"166), ma non è bastato per un soffio. Anche Sainz, terzo in 1'29"361, ha compiuto un notevole passo in avanti rispetto al primo push chiuso in 1'29"702. Lo spagnolo ha tirato via 4 decimi nel solo secondo settore, da 40"665 a 40"275.le due monoposto si equivalgono praticamente ovunque lungo le 18 curve del tracciato. Sergio Perez non è stato incisivo concludendo in 1'29"709 a ben 4 decimi dal compagno Verstappen. Ma in gara, il messicano è sempre più efficace rispetto alla qualifica e sarà senza dubbio una spina nel fianco dei ferraristi. Non si vedono altri contendenti all'orizzonte. Esteban Ocon dopo essere stato sempre battuto da Fernando Alonso in casa Alpine-Renault, nel momento decisivo ha fatto la differenza piazzando la quinta prestazione in 1'30"165 mentre lo spagnolo è settimo in 1'30"322.piuttosto deludente. Lewis Hamilton è sesto in 1'30"261 a quasi un secondo dalla Red Bull in pole e peggio ha fatto George Russell con 1'30"389, a 1"085. La bella novità nella Q3 è stato l'ingresso di Sebastian Vettel con la Aston Martin-Mercedes. Il quattro volte campione del mondo ha compiuto un piccolo capolavoro al crepuscolo della sua carriera in F1 terminando nono davanti a Lando Norris con la McLaren. Il suo compagno Daniel Ricciardo non è invece entrato in Q3 per un errore alla variante finale e scatterà 11esimo.e davanti un buon Yuki Tsunoda con l'Alpha Tauri-Honda, amatissimo dai suoi connazionali giapponesi. Mick Schumacher si è riscattato bene portando la Haas-Ferrari in Q2, cosa non riuscita a Kevin Magnussen. Fuori dal Q2 le due Williams-Mercedes, Pierre Gasly per noie ai freni e Lance Stroll.1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'29"304 - Q32 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'29"314 - Q33 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'29"361 - Q34 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'29"709 - Q35 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'30"165 - Q36 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'30"261 - Q37 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'30"322 - Q38 - George Russell (Mercedes) - 1'30"389 - Q39 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'30"554 - Q310 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'31"003 - Q311 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'30"659 - Q212 - Valtteri Bottas (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'30"709 - Q213 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'30"808 - Q214 - Guan Yu Zhou (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'30"953 - Q215 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'31"439 - Q216 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'31"311 - Q117 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'31"322 - Q118 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'31"352 - Q119 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'31"419 - Q120 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'31"511 - Q1