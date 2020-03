Flavia Severin, pugile-rugbista, a Londra per le qualificazioni olimpiche di boxe

ROVIGO. Flavia Severin, 32anni trevigiana, è da oggi a Londra insisme agli altri azzurri di pugilato per tentare la qualificazione all'Olimpiade. Nella capitale inglese dal 14 al 24 marzo si disputerà il torneo di ammissione riservato ai pugili europei.

La Severin è una wonder woman dello sport italiano. A rugby ha messo insisme 52 presenze in nazionale e vinto quattro scudetti con le Red Panthers Treviso. Nell'atletica leggera era una buona lanciatrice del disco e ha partecipato ai Tricolori. Nel pugilato, tesserata per la Treviso Ring, è pluricampionessa italiana e campione d'Europa 2018 a Sofia (Bulgaria) nei pesi massimi (81 kg). Una categoria non ammessa alle Olimpiadi, dove quella più alta per le done sono i pesi medi (75 kg). La Severin quindi avrà il primo avversario nella bilancia da sconfiggere. I suoi allenatori in azzurro sono Emanuele Renzini e l'indimenticato Maurizio Stecca, campione olimpico e poi mondiale tra i professionisti.

Questa la lista dei 15 convocati del pugilato azzurro per Londra.

Uomini: 52 kg: Cappai; 57 kg: Maietta; 63 kg: Di Lernia; 69

kg: Mangiacapre; 75 kg: Cavallaro, 81 kg: Fiori; 91 kg:

Mouhidiine, +91 kg: Russo.

Donne: 51 kg: Sorrentino; 57 kg: Testa; 60 kg: Nicoli e

Mesiano; 69 kg: Carini e Canfora; 75 kg: Severin.

Le qualificazioni ai Giochi del pugilato si svolgeranno sotto

l'egida di una commissione speciale del Cio visto che l'Aiba è

stata 'commissariatà. Dopo Londra, i pugili europei che non

avranno ancora conquistato l'ammissione avranno a disposizione

una seconda chance, quella in calendario a maggio a Parigi, dove

ci saranno atleti di tutto il mondo.

Nella lista dei convocati per Londra, diffusa dalla Fpi, c'è

il veterano Clemente Russo che insegue il record (per un pugile)

della partecipazione a cinque Olimpiadi. Il pugile campano è

stato iscritto nella categoria dei +91 kg., quindi i

supermassimi. Russo nelle precedenti edizioni dei Giochi, in cui

ha conquistato l'argento a Pechino 2008 e a Londra 2012, aveva

combattuto fra i massimi,

