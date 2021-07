Federica penultima nei 200sl ma si qualifica. «In semifinale devo cambiare registro». Avanti anche Ilaria Cusinato

TOKIO Oggi alle 12 è scesa in acqua Federica Pellegrini nella terza batteria dei 200 metri stile libero: con il quinto posto in batteria in 1'57'33' si è qualificata per un pelo alle semifinali con il 15. tempo (penultima, i posti disponibili sono 16). Un tempo lento. Insomma, stavolta, Federica, la Divina, ha rischiato grosso prima di staccare il pass per la semifinale di domani.

«Gara faticosa»

«Ho nuotato con difficoltà, probabilmente provavo più fatica di quel che realmente avevo: domani devo cambiare registro». Federica Pellegrini ha seguito da bordovasca con un pò di apprensione l'ultima serie, per capire se era "dentro". E poi ha ritrovato il sorriso, nonostante il 15/o tempo su 16. «Sarà dura - ha detto - in una corsia laterale. Tifate per me. Domani devo cambiare registro. Questa Olimpiade è serena e tranquilla - ha aggiunto la campionessa veneziana - Mi sono preparata per bene e vorrei continuare farlo per bene. È una grande soddisfazione essere alla quinta Olimpiade. La bolla? quest'anno di bolle ne abbiamo vissute parecchie siamo abituati. Dispiace solo non avere il pubblico».

Ilaria Cusinato avanti

Meglio Ilaria Cusinato, 21 anni, di Cittadella, nei 200 misti: ha chiuso la sua batteria quarta in 2'11'41, un tempo che le garantisce il pass per la semifinale. «Ho buone sensazioni, sono contenta - ha detto la padovana - Devo solo sistemare alcune cosette»