Europei, l'Italia stende la Russia 3-0 e vola in semifinale con l'Olanda

L'Italvolley femminile ha battuto oggi 1 settembre la Russia e si è qualificata per la semifinale degli Europei di pallavolo itineranti. Nei quarti di finale le azzurre hanno superato le russe con il punteggio di 3-0 (25-20, 25-8, 25-15). In una semifinale senz'altro avvincente, venerdì 3 settembre alle 20, l'Italia affronterà l'Olanda che per anni è stata la bestia nera delle azzurre. La gara sarà trasmessa in chiaro su Rai3. In precedenza, alle ore 17, si disputerà la prima semifinale tra Serbia e Turchia.