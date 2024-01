Sinner-Djokovic, orario e dove vedere la semifinale dell'Australian Open: i precedenti tra l'italiano e il serbo

Grande attesa per la semifinale dell'Australian Open, con Jannik Sinner che affronta Novak Djokovic per il penultimo atto della competizione.

Quello tra i due è il settimo incontro giocato fino ad ora tra l'italiano e il serbo, che lo scorso anno hanno dato grande spettacolo nei loro duelli. Nella notte tra oggi e domani va in scena il match che vede i due sfidarsi ancora una volta in semifinale. Ecco tutte le informazioni sull'incontro, dove vederlo e a che ora.

Dove vedere Djokovic contro Sinner

La partita avverrà sulla Rod Laver Arena e tutti gli appassionati che vorranno assistere alla partita possono farlo in tv. A trasmettere le immagini di Djokovic contro Sinner sono Eurosport 1 ed Eurosport 2, rispettivamente al canale 210 e 211 di Sky. Tutti gli incontri sono disponibili in diretta streaming sul sito eurosport.it e su Discovery+, Dazn, Timvision, SkyGo e Now.

Orario dell'incontro

La partita va in scena nella notte tra oggi e domani, con l'inizio che è stato programmato alle 4.30 italiane. Questo è l'orario ufficiale indicarto dagli organizzatori del Grande Slam. Tutti i tifosi italiani che vogliono seguire la sfida dovranno impostare la sveglia e prepararsi a fare l'alba.

I precedenti tra i due

Quello di questa notte sarà il settimo confronto tra i due. Nelle precedenti sfide Djokovic è in vantaggio 4-2, ma l'italiano si è imposto nell'ultimo scontro. La prima volta che i due si sono sfidati è stato nel 2021, al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Il serbo ha vinto facilmente in due set ripetendosi ai quarti di Wimbledon l'anno seguente, ma in cinque set. Nel 2023 c'è stata la prima sfida tra i due in una semifinale, ancora a Wimbledon con Nole che ha vinto in tre set. La prima vittoria di Sinner è arrivata alle Atp Finals del novembre 2023, dove ha battuto il serbo in tre set molto combattuti. Djokovic, però, si è preso la rivincita trionfando in finale in due set. Infine, nella Coppa Davis giocata a Malaga è arrivata la seconda vittoria di Sinner in tre set.