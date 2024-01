Djokovic e il discorso ai bambini di tutto il mondo: «Sognate in grande, tutto è possibile»

Djokovic resta sul podio della classifica Atp. Si muovono poco le prime 10 posizioni della classifica con il tedesco Aexander Zverev che guadagna un posto, occupando la sesta posizione, davanti al greco Stefanos Tsitsipas che ne perde una. Alex De Minaur, decimo, entra nella Top-Ten, migliore classifica in carriera per il 24 enne australiano. Conserva il quarto posto Jannick Sinner. Sul podio restano, appunto, Djokovic, Alcaraz e Medvedev. Sceso al n.672 Rafael Nadal, che ha fatto il suo ritorno a Brisbane la settimana scorsa dopo quasi un anno segnato da infortuni, è risalito ad un ancora lontanissimo dai vertici 451mo posto (+221). Battuto al terzo turno, non sarà agli Australian Open, primo Slam della stagione, a causa di un micro strappo muscolare.

Tra gli altri italiani, guadagna due posizioni Lorenzo Musetti (25mo) e tre Matteo Arnaldi (41mo). Stabile Lorenzo Sonego (46mo). Prime 10 posizioni della classifica Atp aggiornata: 1. Novak Djokovic (Srb) 11055 punti 2. Carlos Alcaraz (Spa) 8855 3. Daniil Medvedev (Rus) 7555 4. Jannik Sinner (Ita) 6490 5. Andrey Rublev (Rus) 5010 6. Alexander Zverev (Ger) 4275 (+1) 7. Stefanos Tsitsipas (Gre) 4025 (-1) 8. Holger Rune (Dan) 3815 9. Hubert Hurkacz (Pol) 3320 10. Alex De Minaur (Aus) 2950 (+2).

Sinner, esordio vincente al Kooyong Classic: 6-4, 6-0 sul padrone di casa Polmans

Le parole di Djokovic ai bambini

C'è ancora voglia di vincere per il serbo che, da sempre, è motivo di ispirazione per milioni di sportivi. Negli ultimi giorni è tornato prepotente sulle timeline dei social il video di un anno fa nel quale Djokovic si rivolgeva ai bambini. «Io e te Stefanos veniamo da due nazioni relativamente piccole che non hanno una tradizione tennistica». Così esordiva Nole dopo la vittoria degli Australian Open lo scorso anno riferendosi a Tsitsipas: «Non abbiamo avuto grandi tennisti a cui ispirarci, che hanno giocato ad alti livelli nel tennis professionistico. Quindi penso che il messaggio per tutti i giovani tennisti di tutto il mondo che ci stanno guardando in questo momento e sognano di essere qui, come me e Stefanos, vi dico: sognate in grande perché tutto è possibile».

Delle parole che hanno fatto il giro del globo e che sono tornate virali in questi giorni che precedono proprio l'inizio del Grande Slam australiano. «Non permettete a nessuno di portare via i vostri sogni. Non importa da dove veniate - ha continuato Djokovic - sono convinto che più la vostra infanzia sia stata dura, più sfide e più difficoltà avete affrontato, più forti diventerete. Io e Stefanos ne siamo la prova. Nutrite i vostri sogni, innafiateli come fossero dei fiori fino a quando non troverete una persona sulla Terra che accetterà, abbraccerà e sosterrà i vostri sogni. Trovate questa persona e sognate in grande, perché potete farcela».