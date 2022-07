Il padovano Alberto Dainese, ciclista del Team DSM, uno dei pochi italiani al Tor è caduto oggi durante il finale della seconda tappa sul ponte Grande Belt.

Il 24enne professionista di Abano - ex campione europeo Under 23 - vincitore di una tappa al Giro d'Italia 2022, è rimasto arrotato in una caduta che ha coinvolto anche la maglia gialla Lampaert e uno dei favoriti, Uran.

Il giovane sarebbe a rischio di ritiro dalla Grande Boucle.