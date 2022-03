Brittney Griner, campionessa di basket americana arrestata per droga in Russia: il fermo rischia di aumentare la tensione tra Mosca e Washington

Potrebbe aprirsi un ulteriore caso diplomatico, all'interno di un quadro già molto difficile in queste ultime settimane, tra Stati Uniti e Russia dopo che le autorità di Mosca hanno annunciato di aver arrestato la cestista americana Brittney Griner. La 31enne texana, in forza alle Phoenix Mercury - squadra del campionato WNBA - nonché due volte campionessa olimpica, sarebbe stata trovata in possesso di sostenza stupefacenti una volta fermata alla dogana dopo un volo da New York: avrebbe avuto con sé una sigaretta elettronica e olio di cannabis. Ora potrebbe rischiare tra i 5 e 10 anni di galera.

