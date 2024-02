A Lignano con il Trofeo delle Aquile tre giorni di grande boxe internazionale olimpica

LIGNANO SABBIADORO - Il Trofeo pugilistico delle Aquile vola sempre più in alto, fino al massimo riconoscimento internazionale. La terza edizione si svolgerà giovedì 22, venerdì 23 e sabato 24 febbraio al Bella Italia Efa village di Lignano Sabbiadoro (Udine) e ha da quest'anno il riconomento dell'Eubc e dell'Iba, rispettivamente la federazione europea e mondiale di pugilato dilettantistico.

Per tre giorni la boxe olimpica porterà in Friuli Venezia Giulia quattro squadre con i migliori pugili di Portogallo, Croazia e Italia. Si sfideranno in un girone all'Italiana.

La terza edizione, promossa ed organizzata dal Comitato regionale della Fpi Friuli Venezia Giulia sarà disputata alla presenza del presidente Eubc Joannis Filippatos e dal presidente onorario della Federazione pugilistica italiana Franco Falcinelli, ex allenatore in nazionale di Patrizio Oliva, Maurizio Stecca, Francesco Damiani e altri campioni o medagliati olimpici. Due rappresentative italiane convocate dal ct Emanuele Renzini si confronteranno nelle tre giornatedi gara con la formula del "Round robin" con il Portogallo e la Croazia.

«E’ l’occasione giusta – spiega il ct Renzini – per vedere all’opera dodici pugili che hanno catturato la nostra attenzione. Si tratta di giovani atleti che una volta dimostrato il loro valore potranno far parte delle nostre nazionali Elite». L’occasione giusta quindi per vedere un confronto di grande qualità pugilistica finalmente riconosciuto dalle sigle internazionali. «Siamo riusciti a promuovere questo evento nelle prime due edizioni – spiega l’organizzatore Alessandro Zuliani, ex peso massimo di valore e insegnante di pugilato – Oggi alziamo l’asticella qualitativa e vediamo riconosciuto il nostro impegno dall’Eubc dopo che la Fpi ci è stata sempre vicina fin dalla prima edizione. Per il pugilato friuliano è un appuntamento di grande prestigio».

Tre giornate di gara con dodici incontri a serata, si parte giovedì 22 dalle 17 con le sfide Italia 1 contro Croazia e Portogallo contro Italia 2 per proseguire nelle giornate di venerdì 23 e sabato 24 quando sarà stilata la classifica finale e le premiazioni alla presenza del presidente europeo il greco Filippatos. «Siamo felicissimi di ospitarlo – dichiara il presidente della Federboxe friulana Francesco Tempo – Lo ringraziamo per l’attenzione riversata in questa importante manifestazione. Con lui ci sarà il monumento del pugilato Italiano Falcinelli uno dei grandi tecnici e già Presidente federale. Ma i veri protagonisti saranno sempre i pugili ed i maestri che saliranno sul ring di Lignano Sabbiadoro».

L’intero torneo sarà trasmesso in diretta streaming sul canale ufficiale Youtube della Federazione Pugilistica Italiana con le telecronache di Alberto Frati e Remo d’Acierno.

LE DUE SQUADRE AZZURRE

60kg Barile Danilo

60kg Achbani Abdel Hamid

63,5kg Boussadra Bilal

63,5kg Giacomo Giannotti

67kg Bertini Edoardo

67kg Riccoboni Cristiano

71kg Esposito Giuseppe

71kg Vettore Nicolò

75kg Delle Curti Ciro

75kg Pistelli Lapo

86kg Morri Alessandro

86kg Pergioni Elidon

51kgAlessio Camiolo