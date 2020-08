Andrea Roncon fallisce l'assalto al tricolore dei medi, ma mostra tutto il suo coraggio

PORTO VIRO - Sul ring di Porto Viro (Rovigo) il pugile di casa Andrea Roncon fallisce l'assalto al titolo italiano dei pesi medi di pugilato professionistico, ma esce a testa alta.



Ha vinto nettamente il favorito e imbattuto campione Etinosa "El Chapo" Oliha, 12 successi in carriera, ma lo sfidante gli ha dato filo da torcere per tutte le dieci riprese, non indietreggiando mai di un passo, assorbendo i colpi del rivale e centrandolo spesso con migliore scelta di tempo, in particolare nel secondo e sesto round che gli vanno assegnati. I cartellini dei giudici 100-90 (eccessivo), 99-92 e 98-92 a favore di Oliha.



Per Roncon, portacolori della Boxe Cavarzere-Chioggia organizzatrice della riunione (a porte chiuse) con la Loreni Boxe, il record da professionista ora è di 14 vittorie, 5 sconfitte e un pari.



Tutti i risultati della riunione:



Etinosa Oliha ( Campione ) batte Andrea Roncon Jr (sfidante) ai punti in 10 round - Titolo Italiano Medi

Medi - Petru Chiochiu batte Danilo Cioce ai punti

Massimi- Gasparello Pierpaolo batte Jemelic ai punti

Superwelter-Yassin Hermi batte Jeisson Vivas kot 1

Supergallo- Shoaib Zaman batte Joel Santos ai punti (quarti di finale Trofeo cinture Fpi 3° Edizione)

Gallo- Cristian Zara batte Pio Antonio Nettuno kot 6



