Berrettini-Zverev, gaffe della Rai in diretta: nella foto c'è il fratello di Alexander

Durante l'intervallo di Italia-Svizzera, su Rai Uno, è stato mandato in onda il promo della sfida delle Atp Finals tra Zverev e Berrettini. Una schermata per presentare la sfida dell'azzurro contro... il fratello maggiore di Zverev. La foto dell'avversario di Berrettini, infatti, raffigurava il fratello maggiore Mischa (n. 340 del mondo con un best ranking anni fa di 25) invece di colui che si presenterà domenica in campo contro Berrettini ovvero Alexander, attuale numero tre del mondo. A un competente di tennis nella scelta della foto non sarebbe sfuggito oltretutto che "Sasha" è destro, mentre Misha è mancino.

Su Instagram la reazione divertita di Misha: «Oh, non sapevo di avercela fatta. Fortunatamente sono qui, devo prepararmi per il match adesso...»

