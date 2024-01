Basket, via al girone di ritorno. Milano e Bologna vogliono dimenticare le delusioni europee

Comincia il girone di ritorno in serie A di basket. È stata una settimana piuttosto negativa per le italiane nelle varie coppe europee: Milano ha perso malamente in casa dalla Stella Rossa, la Virtus Bologna ha perso sia a Belgrado (campo neutro) contro il Maccabi che ad Istanbul contro l’Efes, Sassari ha perso in casa contro Cholet e Tortona è stata eliminata dalla Champions League. Sconfitta anche Trento in Eurocup e proprio l’Aquila anticipa oggi in casa della Vanoli Cremona per cercare di invertire la tendenza negativa.

Domani alle 12 Sassari aspetta Pistoia, ancora euforica dalla conquista della Coppa Italia alla fine del girone di andata. Varese ospita la capolista Venezia, mentre Brescia, altra squadra a quota 22, attende Treviso a caccia di punti salvezza.

Napoli vuole tornare alla vittoria contro Pesaro, così come Scafati che in settimana ha chiesto scusa ai propri tifosi dopo il -37 subito domenica scorsa a Tortona, al Forum di scena Olimpia Milano contro Tortona, due delle deluse dalle fatiche europee. Chiude la giornata il posticipo di lunedì tra la Virtus Bologna e la Happy Casa Brindisi fanalino di coda ma reduce dalla vittoria interna contro Brescia.

La classifica

1. Umana Reyer Venezia 22 punti

2. Germani Brescia 22

3. Virtus Segafredo Bologna 20

4. EA7 Olimpia Milano 20

5. Dolomiti Energia Trentino 18

6. Una Hotels Reggio Emilia 18

7. Ge.Vi. Napoli 18

8. Estra Pistoia 16

9. Vanoli Cremona 14

10. Givova Scafati 14

11. Bertram Tortona 12

12. Openjobmetis Varese 12

13. Banco sardegna Sassari 12

14. Carpegna Prosciutto Pesaro

15. Nutribullet Treviso 8

16. Happy Casa Brindisi 6

La programmazione televisiva

Sabato 13 gennaio:

ore 20.30: Vanoli Cremona - Dolomiti Energia Trentino (Dazn e Eurosport 2)

Domenica 14 gennaio:

ore 12: Banco Sardegna Sassari - Estra Pistoia (Dazn)

ore 16.30: Openjobmetis Varese - Umana Venezia (Dazn)

ore 17: EA7 Milano - Bertram Tortona (Dazn e Eurosport 2)

ore 18.15: Germani Brescia - Nutribullet Treviso (Dazn e DMax canale 52 del DDT terrestre)

ore 18.30: Ge.Vi.Napoli - Carpegna Prosciutto Pesaro (Dazn)

ore 19.30: Givova Scafati - Una Hotels Reggio Emilia (Dazn)

Lunedì 15 gennaio:

ore 20: Segafredo Bologna - Happy Casa Brindisi (Dazn)