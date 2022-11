Anthony "Rumble" Johnson morto a 38 anni, il lottatore di Mma aveva una rara malattia del sistema immunitario

È morto a soli 38 anni Anthony "Rumble" Johnson, popolarissimo fighter Mma statunitense. Lo fa sapere Bellator, la promotion nella quale combatteva, dopo essere stato per anni una stella dell'Ufc. Johnson era affetto da una rara patologia del sistema immunitario che già da qualche tempo aveva portato al collasso del suo fisico.

Chi era Anthony Johnson

Dopo gli esordi nella lotta libera, disciplina in cui diventò campione statunitense, nel 2007 Johnson passa alle arti marziali miste approdando nell'Ufc. Qui si guadagna il soprannome "Rumble" per la potenza dei suoi pugni, con cui talvolta riusciva a mettere al tappeto gli avversari in una sola mossa. Il suo bilancio parla di 23 vittorie e 6 sconfitte, prima del ritiro nel 2017.

Dopo 3 anni ci ripensa e viene messo sotto contratto a Bellator. Da alcuni mesi le sue condizioni di salute si erano aggravate, come confermano le dichiarazioni rilasciate dal presidente Scott Coker a gennaio: «Non entro nel merito delle sue condizioni, ma deve solo pensare a stare in salute. Nella vita c’è molto più che combattere, e voglio che ne abbia una lunga e sana».