Andy Murray donerà tutti i suoi premi fino a fine stagione ai bambini ucraini: «Chiunque può sostenere quest'azione umanitaria»

Andy Murray scende in campo per la beneficenza e per i bambini ucraini. Il tennista britannico, ex numero 1 del mondo, ha infatti annunciato via Twitter che darà tutte i premi da qui a fine stagione all'UNICEF: «Donerò i miei premi in denaro per il resto dell'anno - ha scritto -. Ma chiunque nel Regno Unito può sostenere l'azione umanitaria dell'Unicef rispondendo al nostro appello per le donazioni».

APPROFONDIMENTI L'ARRIVO IN ITALIA Arrivate in Italia le atlete e le allenatrici ucraine di nuoto... TENNIS Djokovic promette aiuti all'ex tennista ucraino Stakhovsky L'INIZIATIVA Roma e UNHCR insieme per sostenere i bambini in Ucraina

I’m going to be donating my earnings from my prize money for the rest of the year, but anyone in the UK can support UNICEF’s humanitarian response by donating to our appeal by following this link - https://t.co/Z2mNGQ3xh8



Children in Ukraine need peace - now. 🇺🇦 🙏



3/3 — Andy Murray (@andy_murray) March 8, 2022

«Oltre 7,5 milioni di bambini sono a rischio a causa dell'escalation del conflitto in Ucraina, motivo per cui sto lavorando con @UNICEF_uk per aiutare a fornire assistenza medica di emergenza e kit di sviluppo per la prima infanzia», ha ricordato Murray, ultimo di una lunga lista di sportivi che si sta impegnando in prima linea per i civili vittime della guerra.