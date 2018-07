+++ Personale +++: rinviate prove scritte concorso dirigente tecnico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuove date il 6 e il 7 agosto, a UdineTrieste, 18 lug - Sono state rinviate le due prove scritte, previste per domani e dopodomani, del concorso pubblico per esami, bandito dalla Regione Friuli Venezia Giulia, per la copertura di un posto di qualifica dirigenziale, profilo professionale tecnico.Lo rende noto la direzione generale della Regione, precisando che le due prove scritte si terranno rispettivamente lunedì 6 agosto 2018 alle ore 10.00 e martedì 7 agosto, sempre alle ore 10.00. Entrambe le prove avranno luogo presso l'Università degli studi di Udine, Polo scientifico dei Rizzi - via delle Scienze 206 - UDINE - Aula L.Il calendario delle prove orali sarà reso noto successivamente.Il rinvio è stato deciso in relazione alle tempistiche dei lavori della Commissione. ARC/PPD/com