Nizza: Roberti, episodio impone riflessione anche su rotta balcanica

Trieste, 30 ott - "Quanto è successo ieri in Francia confermache il rischio di infiltrazioni terroristiche tra i flussimigratori sia una preoccupazione fondata".

Ad affermarlo è l'assessore regionale alla Sicurezza PierpaoloRoberti all'indomani dei fatti di cronaca accaduti a Nizza.

"Oggi - spiega l'esponente dell'esecutivo Fedriga - allepreoccupazioni legate alla pandemia e al tema dei costi socialidelle masse di clandestini che non hanno alcuna possibilità diintegrazione e che arrivano nel nostro territorio da zone dovel'epidemia dilaga in modo ancor più intenso rispetto a quantoaccade in Friuli Venezia Giulia, si aggiunge anche laconsapevolezza che dietro al nome e alla data di nascita spessofalsi entrambi, di chi valica i nostri confini, si possanascondere un terrorista".

Per fronteggiare tale situazione, Roberti ritiene sia necessario"che il Governo prenda provvedimenti rapidi e decisi. Altrettantoforti devono essere anche le motivazioni per smettere di guardareal fenomeno con gli occhi dell'ideologia e considerare in terminipratici le ripercussioni che questi flussi di clandestini possonoavere sul nostro territorio, poiché la nostra regione è una delleporte di ingresso dell'Europa".ARC/AL

© RIPRODUZIONE RISERVATA