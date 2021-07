Maltempo: Roberti, 50mila euro per interventi urgenti ad Ampezzo

Trieste, 24 lug - "La Regione continua a garantire le risorse necessarie ai piccoli Comuni per riparare i danni causati da eventi straordinari e imprevedibili. Con 50mila euro, prelevati dal Fondo dedicato a questi interventi urgenti, il Comune di Ampezzo potrà mettere in sicurezza alcune strutture colpite dalle piogge abbondanti e dalle forti nevicate di fine 2020 e gennaio 2021".



L'assessore alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, presenta così la delibera approvata ieri dalla Giunta regionale.



Con queste risorse sarà ripristinato il manto di copertura della chiesetta presso il cimitero del paese e di diversi edifici comunali; saranno inoltre sistemate le barriere di protezione lungo la strada del Passo Pura e le staccionate in legno presenti in alcuni percorsi turistici e sarà rifatta sia la rete fognaria che quella di raccolta delle acque meteoriche. Il costo complessivo di questi interventi sfiora i 73mila euro.



Il Fondo per il concorso agli oneri che i Comuni devono sostenere per accadimenti straordinari o imprevedibili, avvenuti nel corso dell'anno o nell'ultimo trimestre di quello precedente e non finanziabili con normali risorse di bilancio, è stato istituito infatti dalla legge regionale 18 del 2015 che disciplina la finanza locale del Friuli Venezia Giulia. ARC/RT/al





