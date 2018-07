Eccidio valle del But: Zilli, trasmettere senso di comunitÃ 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paluzza, 21 lug (Ud) - "Trovarci a Pramosio, ogni anno, a ricordare l'eccidio del 1944, assume un significato importante in particolare per i nostri figli, ai quali dobbiamo trasmettere il senso di comunità tenendo viva la memoria dei tanti morti, vittime innocenti della guerra".Lo ha indicato l'assessore regionale alle Finanze e Patrimonio Barbara Zilli intervenendo alla commemorazione del 74° anniversario del tragico eccidio della valle del But avvenuto nelle giornate del 21 e 22 luglio del 1944. Un drammatico evento che ha insanguinato la Carnia con la violenza delle truppe di occupazione nazifasciste che costò la vita a decine di persone tra anziani, giovani, donne e bambini."Il ruolo della politica a tutti i livelli - ha indicato Zilli -, attraverso l'incontro con le persone, è anche quello di rafforzare il senso di comunità che dobbiamo calare quotidianamente nella nostra vita".Per Zilli è necessario trasmettere la memoria del passato perché rappresenta un elemento costitutivo del senso di essere comunità."Questo impegno - ha aggiunto - deve essere sempre rinnovato e il prossimo anno ci domanderemo se abbiamo fatto un altro pezzo di strada per essere migliori come persone e come comunità".La cerimonia ha visto la deposizione di una corona d'alloro e la celebrazione della Santa Messa nella cappella della malga Pramosio, nel luogo dove le violenze da parte delle SS iniziarono.Alla commemorazione hanno partecipato anche i sindaci di Cercivento, Luca Boschetti, di Ravascletto, Ermes De Crignis, di Sutrio, Manlio Malattia, il vice sindaco di Treppo Ligosullo, Mauro Moro, e il sindaco di Paluzza Massimo Mentil che ha sottolineato la difficoltà di concepire la tragedia: "una violenza che fatichiamo a comprendere e a rapportare ai giorni nostri eppure si è verificata 74 anni fa, in un passato non molto lontano che può accadere ancora e che in altre parti del mondo accade". Per il sindaco, occasioni come quella odierna non devono rimanere fini a se stesse e devono aiutarci a riflettere ancora su un tema che non deve essere dimenticato.È intervenuta anche Adriana Geretto, presidente provinciale dell'associazione delle vittime civili di guerra, consegnando una targa ai familiari di Edoardo Primus, uno dei promotori della commemorazione recentemente scomparso.L'Uti della Carnia, i Comuni della valle del But e l'associazione nazionale Partigiani d'Italia (Anpi) provinciale e della val But hanno organizzato una serie di manifestazioni storico-culturali in occasione dell'anniversario ma centrali sono le commemorazioni storiche di oggi e domani dove, nei Comuni interessati dall'eccidio, alla presenza dei sindaci e di altre figure istituzionali, saranno deposte corone d'alloro in ricordo delle vittime. ARC/LP/ppd