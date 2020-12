Covid: in Fvg 812 nuovi casi, 7820 tamponi e 26 decessi

Trieste, 2 dic - Oggi in Friuli Venezia Giulia sono statirilevati 812 nuovi contagi (il 10,38 per cento dei 7.820 tamponieseguiti) e 26 decessi da Covid-19.

Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute,Riccardo Riccardi.

Le persone risultate positive al virus in regione dall'iniziodella pandemia ammontano in tutto a 32.198, di cui: 7.542 aTrieste, 14.203 a Udine, 6.120 a Pordenone e 3.947 a Gorizia,alle quali si aggiungono 386 persone da fuori regione. I casiattuali di infezione risultano essere 15.095. Scendono a 58 ipazienti in cura in terapia intensiva e sono 652 i ricoverati inaltri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 889, con laseguente suddivisione territoriale: 311 a Trieste, 345 a Udine,187 a Pordenone e 46 a Gorizia.

I totalmente guariti sono 16.214, i clinicamente guariti 402 e lepersone in isolamento 13.983.ARC/AL/pph

© RIPRODUZIONE RISERVATA