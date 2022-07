Trading Millimetrico e il suo Expert Advisor: alla scoperta di Alfa Advisor

A differenza del passato, oggi, le criptovalute e gli investimenti nel forex online sono alla portata di tutti.

Una crescita dovuta anche al rilascio di software di trading automatico che facilitano le operazioni sui mercati, rendendole accessibili anche ai neofiti del settore.

Parliamo degli Expert Advisor, programmi che effettuano investimenti sui mercati in qualsiasi momento della giornata, liberando l’investitore dall’onere di dover monitorare continuamente grafici, analisi e investimenti.

È evidente che il maggior vantaggio di un Expert Advisor è quello di compiere operazioni in autonomia, in base a delle regole preimpostate dal trader.

Ma non tutti i software di trading automatico sono affidabili, con la crescita esponenziale del settore, sono aumentate anche le piattaforme illegali, per tale ragione è consigliato affidarsi solo a marchi registrati.

Cos’è Trading Millimetrico?

Abbiamo scelto di parlare di Trading Millimetrico, proprio perché è un marchio registrato presso la EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale), da anni utilizzato da banche ed enti istituzionali di tutto il mondo per giri d’affari milionari.

Questi due fattori sono evidenti segnali che ci troviamo davanti a una società affidabile, composta da professionisti del settore del trading online.

Ma ad attirare particolare attenzione è Alfa Advisor, l’Exper Advisor lanciato da Trading Millimetrico, basato sull’intelligenza artificiale e depositato presso il “Pubblico Registro Software” della SIAE ai sensi dell’art 6 del D.Lgs. n. 518/1992.

È uno strumento professionale che può essere utilizzato sia da persone che vogliono avvicinarsi al mondo del forex, che da investitori esperti che desiderano un software di trading automatico di alto livello, in grado di operare per conto loro senza interruzioni e in totale sicurezza.

Conosciamolo meglio tramite un focus sulle caratteristiche e i vantaggi di questo strumento e sulle altre possibilità di guadagno offerta da Trading Millimetrico.

Come funziona Alfa Advisor

Per capire come funziona Alfa Advisor, è fondamentale comprendere il funzionamento di un expert advisor. Come anticipato, si tratta di un software che si collega a una piattaforma di trading del broker, ed esegue operazioni sul mercato in totale autonomia senza che l’investitore compia azioni manuali.

Le operazioni vengono eseguite dal software, previa programmazione da parte del trader, che non ha bisogno di seguire l’andamento dei mercati davanti al computer.

Dopo aver impostato la strategia, l’expert advisor genera profitti mentre l’investitore può dedicarsi ad altri impegni della giornata.

Alfa Advisor offre proprio questi vantaggi e lo fa assicurando un servizio di altissima qualità, rivolto alla tutela dell’investitore, grazie alla presenza di una serie di funzionalità e di garanzie che andremo ad approfondire nei prossimi paragrafi.

Come usare Alfa Advisor?

Per funzionare correttamente, Alfa Advisor ha bisogno di essere impostato, cosa possibile grazie alla guida fornita al momento dell’acquisto.

Tutti gli indicatori su cui si basa questo expert advisor non tengono conto delle emozioni umane e della stanchezza, ma unicamente dei movimenti di mercato.

Grazie al continuo lavoro del team di Trading Millimetrico, il software è stato adattato per operare anche su piccoli capitali e non più unicamente su grandi investimenti.

Si possono effettuare ordini anche di poche centinaia di euro, il che lo rende ideale anche per i neofiti del trading online e per chi vuole operare solo con piccole somme.

Un ottimo vantaggio per i piccoli investitori che vogliono usare un expert advisor, non sempre disponibile per entità ridotte di investimento.

Alfa Advisor, invece, ti permette di farlo. Tuttavia, precisiamo che a piccoli investimenti corrispondono guadagni ridotti, anche se nel corso del tempo, sarà possibile aumentare il capitale proprio grazie ai profitti generati tramite il software.

Ma cosa rende Alfa Advisor un software di trading automatico efficace e migliore di altre soluzioni presenti sul mercato?

Software 100% automatizzato

La maggior parte degli expert advisor sono sviluppati per dare un supporto operativo agli investimenti manuali, obbligando il trader a verificare di continuo l’andamento della strategia e valutare possibilità aggiustamenti.

Alfa Advisor è 100% automatico, basta impostare la strategia e lasciarlo operare. L’investitore deve solo monitorare i profitti generati senza preoccuparsi di altro.

Expert Advisor completamente personalizzabile

Al momento dell’acquisto di Alfa Advisor, viene inviata una guida necessaria per impostare la prima configurazione totalmente basata su una strategia ideata dagli esperti di Trading Millimetrico. L’obiettivo di questa strategia è quella avere un profitto ottimale, riducendo al minimo i rischi, ma è comunque sempre possibile personalizzarla, impostando parametri e condizioni differenti.

Garanzia a vita e rimborso completo

Trading Millimetrico garantisce il rimborso completo nel caso si verifichi una perdita di oltre il 50% del capitale investito.

Nessun altro expert advisor offre questa garanzia ai trader, un evidente segnale di come Alfa Advisor sia sicuro ed efficace.

Per usufruire della garanzia a vita con rimborso è necessario non modificare le impostazioni standard del software e usare il broker suggerito dal servizio. In caso di modifica, non sarà possibile ottenere il rimborso.

Assistenza continua e facilità di utilizzo

Trading Millimetrico offre assistenza tecnica continua 24h ai clienti, che possono rivolgersi al supporto in qualunque momento per dubbi o difficoltà di configurazione del software. In linea generale, però, Alfa Advisor è semplice da utilizzare, per cui adatto davvero a tutti.

I rendimenti di Alfa Advisor

Il trading online è un’attività a rischio elevato, chiunque decide di iniziare, deve essere consapevole di tutti gli eventuali rischi.

Sul sito di Trading Millimetrico sono disponibili i conti myfxbook che mostrano l’andamento di Alfa Advisor a partire dal suo primo lancio sul mercato.

Oggi, la rendita mensile media è di circa il 5%, con drawdown massimo del 12%, il che vuol dire che in tanti mesi di attività sui mercati, Alfa Advisor ha rischiato soltanto il 12% del capitale iniziale, un dato che evidenzia l’attenzione elevata al rischio di perdita.

Alfa Advisor: quanto costa?

Sono disponibili diversi piani di abbonamento, molto interessante è la possibilità di fare un test gratuito di 7 giorni per provare il programma.

Tempo sufficiente per capirne il funzionamento e testarne l’efficacia nell’operare sui mercati e generare profitti.

È poi possibile decidere di attivare un piano per 3 mesi al costo di 150 euro, oppure, pagare una sola volta 499 euro e utilizzarlo per sempre, senza limiti.

Altri vantaggi di Alfa Advisor

Trading Millimetrico offre la possibilità di diventare agente ufficiale e promuovere il software. Per ogni cliente presentato e che attiverà un abbonamento ad Alfa Advisor, si ricevere un compenso fino a 200 euro.

Un’opportunità di guadagno in più, poiché grazie ai clienti presentati si avrà a disposizione maggiore capitale da investire e migliori margini di profitto.

Insomma, Trading Millimetrico e il suo Alfa Advisor sembrano proprio rappresentare la soluzione più sicura e profittevole attualmente presente sul mercato.