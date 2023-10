Il miglior modo per difenderci da raffreddore ed influenza è rafforzare il sistema immunitario!

Ecco come prevenire i malanni di stagione

I bruschi sbalzi di temperatura, l'arrivo dell’autunno e dei primi freddi, sono tra le principali cause che determinano la comparsa di raffreddore ed influenza, tipici malanni di stagione.

Si tratta di due patologie in apparenza simili, generalmente causate da infezioni virali ma che presentano sostanziali differenze.

Il raffreddore, infatti, colpisce principalmente naso e gola e si manifesta con naso chiuso e colante, mal di gola, tosse e raramente causa un aumento della temperatura corporea.

L'influenza, invece, si manifesta con febbre alta, sensazione di debolezza e stanchezza, brividi, tosse secca, mal di gola, sintomi che causano una condizione di malessere generale.

Questi tipici malanni invernali, sono molto contagiosi e si diffondono soprattutto nei luoghi molto affollati o negli ambienti di lavoro dove le persone sono a stretto contatto tra loro.

Proprio per questo è importante giocare d'anticipo ed adottare delle strategie di prevenzione che ci aiutino a difenderci dai malanni di stagione.

Come prevenire raffreddore e influenza?

Il miglior modo per difenderci dai malanni di stagione è rafforzare le difese immunitarie!

Il nostro sistema immunitario, infatti, ha il compito di proteggerci dall'attacco di virus e batteri, bloccando i meccanismi che possono causare infezioni.

Quando il corpo attraversa una fase di indebolimento, quello che si può verificare è proprio un abbassamento delle difese immunitarie, una condizione che si presenta a causa di carenze alimentari, stress, vita sedentaria, affaticamento fisico e che si associa a sintomi come stanchezza, difficoltà a concentrarsi, herpes, disturbi intestinali oltre ad un aumentato rischio di contrarre il raffreddore.

È per questo che, soprattutto in caso di difese immunitarie basse, la prima cosa da fare è migliorare l'alimentazione attraverso il consumo di frutta e verdura fresca di stagione e ricca di Vitamina C.

È molto importante praticare regolare attività fisica, infatti, molti studi hanno evidenziato che lo sport migliora la qualità dei neutrofili, una componente cellulare dei globuli bianchi.

Anche il sonno ed un corretto riposo notturno sono fondamentali per rafforzare il sistema immunitario.

In alcuni casi, però, uno stile di vita sano ed una alimentazione equilibrata possono non essere sufficienti ed è per questo che può essere utile assumere integratori alimentari immunostimolanti che aiutino anche a prevenire i malanni di stagione.

Previeni il raffreddore con integratori immunostimolanti

Supportare le difese immunitarie è fondamentale per combattere raffreddore ed influenza ed è proprio per questo che noi di Farmacia del Corso vogliamo guidarti nella scelta delle caratteristiche che non possono mancare per un integratore alimentare immunostimolante.

Si tratta di integratori ricchi di principi attivi e che possono essere assunti poco prima e durante i mesi freddi così che vadano a stimolare le ghiandole linfatiche nella produzione di anticorpi.

Tra i principi attivi chiave che un buon integratore immunostimolante deve avere, troviamo:

Vitamina C , dall'azione antiossidante ideale per contrastare i radicali liberi. Ha un effetto antinfiammatorio e può essere usata come prevenzione ma anche per supportare le cure durante una fase di raffreddamento

, dall'azione antiossidante ideale per contrastare i radicali liberi. Ha un effetto antinfiammatorio e può essere usata come prevenzione ma anche per supportare le cure durante una fase di raffreddamento Lattoferrina in grado di stimolare la risposta immunitaria

in grado di stimolare la risposta immunitaria Zinco che contrasta lo stress ossidativo e favorisce il regolare funzionamento del sistema immunitario

che contrasta lo stress ossidativo e favorisce il regolare funzionamento del sistema immunitario Resveratrolo, dalle capacità antinfiammatorie ed antiossidanti

Gli integratori alimentari possono supportare il sistema immunitario nella risposta a raffreddore ed influenza ma ti ricordiamo che non vanno intesi come sostitutivi di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita.

Seguendo pochi e semplici consigli e buone abitudini, potrai affrontare la stagione fredda con forza e goderti un inverno senza preoccupazioni!