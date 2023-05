Da alcuni giorni nelle vie centrali di Lignano, Sabbiadoro e Pineta sono state innalzate centinaia di bandiere tricolori. L'altro giorno si è svolta, infatti, la cerimonia per l'apertura della stagione estiva 2023 e molti turisti pensavano che tale imbandieramento in città fosse in occasione di tale cerimonia. Invece non è così. Le bandiere, infatti, fanno parte del benvenuto che la locale sezione alpini ha voluto dare alle oltre tremila penne nere in arrivo nei prossimi giorni nel centro balneare friulano,, tutte pronte per la 94° adunata alpina in programma domenica prossima a Udine.



LE BANDIERE

Tecnicamente possiamo chiamarlo un vero e proprio imbandieramento della città con qualche giorno di anticipo rispetto alla festa alpina. Intanto un primo appuntamento con i colleghi alpini della bassa friulana è in programma domani mattina. mertedì, alle 8 sul piazzale antistante la Terrazza a Mare di Sabbiadoro per una marcia di circa una ottantina di chilometri con un gruppo di muli al seguito e i loro conducenti. Partiranno tutti per arrivare a Udine ed essere presenti alla sfilata. Un percorso a tappe che toccherà molti paesi della bassa friulana da tempo pianificato.



CINQUE GRUPPI

Si tratta di cinque gruppi delgli "Alpini Basso Tagliamento". Cinque i Comuni aderenti con sette gruppi e tutti i partecipanti indosseranno una apposita maglietta con scritto: "Dalla Foce al Castello". Questi i gruppi: Lignano Sabbiadoro, Pertegada, Gorgo, Latisana, San Michele al Tagliamento, Ronchis e Latisanotta. Domani mattina alla partenza hanno assicurato la loro presenza tutti e cinque i sindaci dei Municipi partecipanti a questa marcia di 80 chilometri".



LE TAPPE

Domani prima tappa: Lignano Pertegada, rancio alla Baita Alpini, a seguire Gorgo e Latisana dove si cena e si dorme. Secondo giorno, mercoledì: Latisana, visita al monumento ai caduti di San Michele al Tagliamento e bambini delle elementari, poi si prosegue per Latisanotta, Ronchis, visita monumento ai caduti con deposizione di una coccarda, rancio nella locale baita alpini. Pomeriggio partenza per Teor, Rivignano, Torsa qui pernottamento e rancio. Giovedì 11: Talmassons, Flumignano, rancio e pomeriggio si riparte per Mortegliano, Santa Maria di Sclaunicco, rancio serale e pernottamento. Venerdì arrivo a Pozzuolo e alle 12 ingresso a Udine lungo viale Venezia, Piazzale XXVI Luglio, via Poscolle, via Cavour, via Manin, piazza Primo Maggio, via Planis, via Simonetti e viale Cividale dove è allestito il campo.