Belluno. Ulss 1, la parità di genere è realtà tra i medici: il 75 per cento dei dipendenti è femmina. Ostetriche al cento per cento

BELLUNO - Sono primarie, infermiere, ostetriche, operatrici socio sanitarie. E sanno fare bene, anche se spesso di corsa, le mamme e le mogli. E ci sono le donne che fanno parte della squadra della direzione strategica dell'Ulss 1 Dolomiti. Con quote rispettate. La sanità con il vestito rosa si è svelata ieri grazie all'idea del commissario Giuseppe Dal Ben ne ha radunate nove, in rappresentanza di tutte le aree della provincia di Belluno: «Volevo che raccontassero cosa fanno le donne per le donne», ha sintetizzato Dal Ben.