VENEZIA - Il gruppo Fs entra nell’operazione del treno ultraveloce per il Veneto. Regione, ministero delle Infrastrutture e Cav hanno firmato un atto aggiuntivo al protocollo d’intesa sullo studio del sistema di trasporto per merci e passeggeri a levitazione magnetica, coinvolgendo anche le società Italferr e Italcertifer, entrambe partecipate dalle Ferrovie dello Stato Italiane: l’una si interessa di soluzioni tecnologiche per l'efficientamento e l'intermodalità, l’altra si occupa di verifiche di conformità e sicurezza in ambito ferroviario. Il loro ruolo sarà di “system integrator”, cioè di struttura tecnica specializzata in norme e processi di certificazione, con l’obiettivo evidentemente di tradurre al più presto il piano in realtà, anche se le istituzioni hanno già capito che è necessario raddoppiare da 18 a 36 i mesi necessari alla progettazione.