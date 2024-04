MONTEBELLUNA (TREVISO) - Rotte commerciali bloccate nel Mar Rosso, D.B. Group estende al Vietnam il progetto del "Block Train": in 32 giorni le merci arrivano a Milano. Accelerano anche i treni dalla Cina, già collaudati nelle scorse settimane: da Chengdu a Milano in 18 giorni.

E’ la soluzione adottata dall’azienda di logistica, in un momento storico in cui il passaggio di navi commerciali attraverso il Mar Rosso continua a essere a rischio a causa degli attacchi degli Houthi, un gruppo armato dello Yemen. D.B. Group ha deciso di ovviare puntando sul trasporto su rotaia per far arrivare in Italia le merci provenienti dall’Estremo Oriente. La prima a partenza da Hanoi, capitale del Vietnam, è prevista per il 16 aprile. Il convoglio per i clienti D.B.Group arriverà a Melzo (Milano) dopo 32 giorni, raccogliendo altri vagoni carichi nel passaggio a Chengdu.

«Oltre all’estensione del servizio al Vietnam con convogli che si formano ad Hanoi possiamo ora offrire la grande accelerazione dei tempi complessivi del transito – spiega l’amministratore delegato Silvia Moretto -. Abbiamo accuratamente sviluppato una soluzione ad hoc e ci impegniamo verso i nostri clienti, con una scontistica in caso di ritardi rispetto al tempo di transito concordato».

«Il “Block Train” consente alle catene commerciali e a quelle industriali di poter contare sulla certezza dell’arrivo della merce ora anche dal Vietnam e sui tempi certi del transito – spiega l’azienda in una nota - elemento cruciale nel settore moda per il cambio di stagione e per il riassortimento e nella produzione industriale per alimentare in continuum le catene di assemblaggio».