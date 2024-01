PADOVA - Tram. Entra nel vivo il progetto della linea Sir 2, Rubano - Vigonza la cui attivazione è prevista per giugno 2026. Nei giorni scorsi infatti è stato firmato il contratto con le ditte che hanno vinto l'appalto aggiudicato il 16 novembre 2023 dal cda di Aps Holding, la società controllata dal Comune di Padova appaltatrice dei lavori.

L'importo della gara europea per l'appalto integrato (progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori) è di 210 milioni e 487 mila euro, diviso in due lotti: il lotto ovest (Rubano-Padova) per più di 114 milioni di euro. Il lotto est (Padova- Vigonza) per 95 milioni di euro. Costo totale con i mezzi 415 milioni. Una speciale commissione ha dato il miglior punteggio nel lotto ovest alla cordata capitanata dalla Icm Spa. Il lotto est è stato alla capocordata Vittadello Spa. Dopo le verifiche di legge si è dunque passati alla firma.