BELLUNO - Sono stata una sessantina le segnalazioni di dissesto provenienti da 30 comuni bellunesi che, nel 2023, sono state ricevute ed esaminate da Palazzo Piloni, sede della Provincia. Sono stati gestiti 39 interventi per complessivi 16 milioni di euro. È questo il bilancio del settore relativo alla Difesa del suolo che il consigliere delegato Mattia Gosetti ha illustrato per far capire come sia importante e difficile, allo stesso tempo, gestire le emergenze che riguardano dissesti, frane, colate con pochi dipendenti e con fondi che arrivano al Bellunese in virtù della gestione dei canoni idrici.