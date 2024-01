PORDENONE/UDINE - Nessun problema per l'occupazione in edilizia, tale è la scarsità del personale, ma per imprese e condomini potrebbe aprirsi una stagione di contenziosi a seguito della proroga parziale del Superbonus per quest'immobili decisa dal Governo. Per il prossimo futuro, inoltre, a trainare l'edilizia potrebbero essere i lavori pubblici, supportati dai fondi del Pnrr, piuttosto che gli investimenti privati di famiglie e imprese.