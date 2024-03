«Suo figlio ha investito una donna, è in fin di vita»: i truffatori rubano mille euro a un'anziana

ROVIGO - Ancora truffatori in azione con la truffa dell'incidente e della somma da pagare per evitare una denuncia. Un copione che fa leva sull'emotività delle vittime, sempre anziane, non dando il tempo di riflettere su quello che sta accadendo. Il bieco raggiro messo a segno ieri a Rovigo è costato circa un migliaio di euro ad un'anziana residente in città, fra contanti e anelli. Oltre l'amarezza nel constatare di essere stata truffata.