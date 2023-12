Simona Ventura: «Giovanni Terzi ha una malattia ai polmoni, insieme affrontiamo questo percorso»

Simona Ventura torna a sorridere. E lo fa dopo tanto tempo. «Il 2023 per me - racconta in un'intervista a Libero - è stato un anno straordinario, ma il 2024 porterà un sacco di cose belle: ci sarà il mio matrimonio, i sessant’anni del mio amore Giovanni, sessant’anni di matrimonio dei miei genitori, i diciott’anni di mia figlia Caterina… un anno all’insegna delle feste e dell’allegria».