VENEZIA - Il Salone nautico si propone non solo come catalizzatore, ma anche come occasione per creare economia in città. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ieri, in occasione della presentazione della quarta edizione che si terrà dal 31 maggio al 4 giugno, lo ha ribadito: «I visitatori che verranno in barca sono ospiti speciali, arrivare dal mare è il vero ingresso, ed è un'esperienza unica che si può fare solo in questa città speciale».