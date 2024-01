PORDENONE - «Sindaco ha intenzione di incontrare i bambini della scuola Collodi che le hanno scritto le letterine? Perchè non li ha ancora incontrati?» Sono state queste due domande fatte da Giorgio Simonetti, videomaker e giornalista professionista, a far sobbalzare sulla sedia Alessandro Ciriani alla conferenza stampa di ieri. C’è una premessa da fare. L’idea iniziale era quella di non citare il nome del giornalista (e non per ragioni di categoria), ma a fronte del fatto che nel pomeriggio è apparso un post su Facebook scritto dallo stesso Simonetti corroborato da una nota stampa inviata in redazione, l’approccio è cambiato.