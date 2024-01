Sanità. Gli ospedali trevigiani perdono quattro primari

TREVISO - Quattro i primari che sono andati in pensione tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024: si tratta di Paolo Burelli, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Chirurgia Senologica – Breast Unit, Marco Cadamuro Morgante, direttore dell’ospedale di Montebelluna, Paolo Callegari, direttore della Chirurgia generale dell’ospedale di Oderzo e di Agostino Paccagnella, direttore della Diabetologia e Malattie endocrine dell’Ulss 2. «Ai quattro validi e storici professionisti della sanità trevigiana va il mio più sentito ringraziamento per quanto hanno fatto per l’Ulss 2 e per tutti gli assistiti in questi anni - commenta il direttore dell'Usl La competenza e la dedizione dimostrate, ognuno per la propria specialità, ha assicurato cure di qualità ai pazienti».