PADOVA - È l'edificio più alto della città. E non passa inosservato con i suoi 18 piani che si affacciano sulla tangenziale ovest. Per 15 anni ne abbiamo visto solo lo scheletro tra via Panama e corso Spagna ma il Gruppo Industrie edili holding di Agostino Candeo e Romano Pedrina lo ha comprato e ci lavora per farne un gioiello di architettura moderna. Sarà il quartier generale della società, avrà interi piani dedicati a riprodurre moduli abitativi e soluzioni per appartamenti in vendita ricostruiti a grandezza naturale.