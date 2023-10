BELLUNO - Fondazione Cariverona ha messo in vendita l'edificio del Monte dei Pegni di Belluno, ma si profila una soluzione positiva per non perdere gli spazi che il Comune capoluogo ha dedicato all'Isbrec, alla Fondazione Angelini, al Circolo culturale bellunese e all'Archivio storico Belluno Feltre e Cadore. Sono molti i soggetti in campo che stanno lavorando su questa ipotesi. Cariverona, infatti, potrebbe ragionare di donare lo stabile al Comune di Belluno. Ma come? Prima pensa di vendere e poi dona? Non è tutt'oro quel che luccica. Se l'edificio, il cui prezzo di vendita è di 2 milioni 300 mila euro, potrebbe essere appetibile per spazi ad uso abitativo di lusso (benché i tempi che corrono trovano un mercato difficile) non lo sarebbe così tanto per spazi votati alla cultura.