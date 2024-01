Missili Tomahawk, cosa sono e come funzionano: dalla possibile testata nucleare al costo, le caratteristiche

Il Tomahawk, è un missile da crociera che da anni viene utilizzato dalle forze armate americane. Nella notte di giovedi 11 gennaio le truppe statunitensi e inglesi hanno sferratto un attacco contro le postazioni Houthi in Yemen, per difendere la libertà di navigazione nel Mar Rosso ma soprattutto per non intralciare il Commercio marittimo. Gli attacchi sono arrivati anche con i Tomahawk. Ma cosa sono?

Mar Rosso, attacchi aerei di Usa e Gb contro gli Houthi in Yemen