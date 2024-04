Meteo in Veneto e Fvg, le previsioni del tempo. Perturbazione in arrivo: piogge, nebbie e torna anche la Bora

Meteo in Veneto e Fvg, le previsioni per i prossimi giorni: ci aspetta un ritorno delle piogge, il giorno peggiore a Nordest sarà quello di mercoledì 10 aprile. A portare nuovamente il maltempo sui nostri territori, come spiegano gli esperti Arpa, sarà l'avvicinamento da Ovest di una perturbazione atlantica che colpirà il Veneto con precipitazioni, tra martedì sera e parte di mercoledì. Calano le temperature, arrivano nebbie e foschie e soffieranno anche venti da Nordest, soprattuto nel Veronese, torna anche la Bora in Friuli Venezia Giulia. Ma niente paura, da giovedì è previsto il ritorno sole e meteo stabile.