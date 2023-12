Meteo, previsioni Veneto e Fvg: piogge e nebbie in arrivo. Scendono la quota neve e le temperature

Meteo, le previsioni per i prossimi giorni in Veneto e Fvg. Dal 13 dicembre arriva sulla Penisola italiana la perturbazione di Santa Lucia. Dopo alcuni giorni di alta pressione, caratterizzati da una certa stabilità metereologica, il maltempo torna ad affacciarsi sull'Italia. ​Il fronte perturbato, collegato a un ciclone attivo sulla Gran Bretagna, sarà sospinto da venti di Libeccio, quindi seguito dal Maestrale per poi abbandonare l’Italia con un’irruzione di aria artica (Grecale e Bora). Al Nord gli effetti si vedranno già a partire dalla serata di martedì 12 dicembre. Si aspettano freddo e pioggia, poi caldo record con l'anticiclone di Natale.