Meteo. Previsioni in Veneto e Fvg. Arriva la tempesta del solstizio poi caldo anomalo a Natale: in Pianura Padana fino a 23 gradi

Meteo, sarà un caldo Natale. Secondo le previsioni di oggi, protagonista delle feste natalizie sarà l'anticiclone delle Azzorre e le temperature sopra la media del periodo. Ma attenzione al vento della tempesta del solstizio che dalla serata di oggi inizierà a soffiare sull'Italia, in modo via via più intenso e dai quadranti settentrionali. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, conferma che lo scontro tra due titani meteorologici, un Ciclone Polare centrato sulla Danimarca e l'anticiclone delle Azzorre esteso fin sul Portogallo, causerà venti di tempesta sull'Europa centrale in rapida diffusione verso le Alpi e poi verso le nostre regioni anche di pianura.

Le previsioni

Venerdì 22 dicembre alle ore 4.27 il sole si fermerà nel punto più basso dell'orizzonte rispetto alla linea del parallelo locale con il Solstizio d'Inverno e da quel momento, mentre il Sole inizierà a risalire per diventare sempre più alto con le giornate via via più lunghe, avremo una forte intensificazione del vento. Attenzione dunque a Venerdì con Eolo che soffierà impetuoso sulle Alpi e sulla Sardegna; dal pomeriggio-sera il vento raggiungerà anche la Pianura Padana con raffiche di Foehn previste dalla Lombardia fino all'Emilia Romagna: il vento di Foehn, detto anche Favonio, è il vento che scende dalle montagne riscaldandosi per compressione, e in questo episodio ventoso dominerà la scena padana per almeno 24.