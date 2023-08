Meteo, le previsioni. Nerone brucia il Nordest, fino a 40 gradi in Pianura Padana. Ma poi Poppea "rompe l'estate": a fine mese nubifragi e grandinate

C'è un momento in cui si decide di mettere i costumi da parte e per qualcuno di tirare fuori (un po' in anticipo) i primi pleid. Si chiama "rottura dell'estate" ed è quel giorno in cui si chiude il capitolo estate con termometro oltre i 30-35 gradi e si torna verso temperature più autunnali. Gli ultimi aggiornamenti intravedono verso il 26-27 del mese l’ipotesi dell’arrivo di una perturbazione atlantica carica di temporali violenti e figlia del ciclone Poppea (moglie di Nerone), ben attivo sul Regno Unito. Per il momento, nessun allarme: per un paio di settimane sarà ancora il caldo torrido a dominare il Paese, aiutando chi va in ferie dopo Ferragosto. L'anticiclone africano non abbandonerà l'Italia e anzi, nei prossimi giorni si rinforzerà ulteriormente.