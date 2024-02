MESTRE - Luciana ha vent’anni, terza di quattro fratelli, abita in una casetta a ridosso di Villa Querini. La sera prima si è lasciata con il fidanzato Giuseppe, sergente dei Lagunari. È troppo possessivo e violento, gli ha detto, e non sopporta più le sue scenate di gelosia. Il 13 febbraio, un sabato, è a casa con la mamma e la sorella quando arriva Giuseppe per prendere le sue cose. Per strada ha incontrato Teresa, la sorella di Luciana, che ha avuto un presentimento. Lui suona, gli aprono la porta e Maria, la mamma di Luciana, dice alla figlia di andare in camera. A quel punto Giuseppe esplode la sua rabbia. Prende la pistola d’ordinanza, scarica quattro colpi sulla madre e poi spara a Luciana, che cerca invano di ripararsi. L’ultimo colpo lo tiene per sé: scende le scale, esce di casa e si spara l’ultimo colpo in bocca.