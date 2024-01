UDINE - Mancano medici di base e l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale corre ai ripari richiamando al lavoro (di nuovo) i professionisti in pensione, in virtù del Milleproroghe, che ha concesso lo slittamento fino al termine del 2024 per le misure emergenziali. Accade in Carnia, dove i pazienti senza dottore di famiglia sono quasi quattromila, fra Ovaro (dove sono senza medico in 338), Paluzza (1.096 assistiti), Sauris (291), Villa Santina (666) e Tolmezzo (1.900). A farsene carico, per quattro giorni, subito dopo le feste (dal 2 al 5 gennaio), è stata una sola dottoressa, l'unica in servizio in questi giorni, che ha fatto in modo di garantire almeno una presenza a settimana per ogni sede. Dall'8 gennaio, però, rientreranno nei ranghi i due dottori in pensione che avevano concluso il loro rapporto di lavoro il 31 dicembre scorso, dopo aver garantito il funzionamento degli ambulatori di vallata.