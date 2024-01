La lezione di Marco Polo, le iniziative per celebrare i 700 anni della morte del mercante veneziano

VENEZIA - L'evento clou sarà la grande mostra su Marco Polo che si inaugurerà ad aprile a Palazzo Ducale. Ma un'altra mostra-chicca, sui preziosi tessuti in seta di Suzhou si inaugurerà già oggi, a Palazzo Mocenigo. Intanto, da ieri, il Comune ha aperto un bando per raccogliere e pubblicizzare su un sito ad hoc - "le via di Marco Polo" - tutte le iniziative dedicate all'illustre veneziano, a Venezia e nel mondo, che saranno ritenute meritevoli. Nei giorni in cui ricorrono i 700 anni dalla morte del mercante, Venezia si prepara così a celebrarlo con un programma fitto e aperto che durerà tutto l'anno. Ieri, a Ca' Farsetti, le prime anticipazioni in un salone gremito di addetti ai lavori. L'occasione per il sindaco Luigi Brugnaro di annunciare l'istituzione, per decreto del ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, di un comitato nazionale per le celebrazioni dell'anniversario, presieduto dallo stesso sindaco, con la rettrice di Ca' Foscari, la sinologa Tiziana Lippiello, come coordinatrice scientifica. Presente anche Laura Fincato, già sottosegretaria agli esteri, cittadina onoraria di Suzhou. Mentre a portare i saluti della Regione è arrivato l'assessore alla cultura Cristiano Corazzari.