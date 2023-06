Madonna in terapia intensiva, come sta? I familiari della popstar: «Temevamo che sarebbe morta». L'infezione batterica, poi il ricovero d'urgenza

Le condizioni di Madonna erano così gravi che i suoi parenti si stavano «preparando al peggio». «Eravamo incerti se ce l'avrebbe fatta», hanno confessato alcuni familiari della popstar al Daily Mail. La 64enne è stata trovata priva di sensi a New York sabato e portata d'urgenza in terapia intensiva dove, secondo quanto riferito, è stata intubata durante la notte. Mercoledì, il suo manager Guy Oseary ha annunciato che la cantante soffriva di una "grave infezione batterica" ​​e aveva bisogno di tempo per riprendersi, quindi ha rinviato il suo tour, che dovrebbe iniziare a Vancouver il 15 luglio.