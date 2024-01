Nuova illuminazione a Treviso, 13.350 luci a led. Il sindaco Mario Conte: «Svolta epocale per la nostra città»

TREVISO - Nuove luce a Treviso. Il Comune ha una nuova illuminazione grazie all'accordo siglato tra l'amministrazione con A2A (società controllata da AEB - Gruppo A2A) e con la società Eurogroup Spa. La firma oggi, 12 gennaio, a Ca' Sugana per dare il via ai lavori di riqualificazione e successiva gestione degli impianti a seguito della gara avviata nel 2018. L’affidamento del servizio, dal valore di circa 20 milioni di euro in 15 anni, prevede investimenti per circa 9 milioni di euro e l’installazione di 13.350 nuove luci a led a partire da aprile. «La firma dell’accordo è per noi un passo importante, atteso da lungo tempo», aggiungono il presidente di Eurogroup Spa Walter Pio Loco e il direttore commerciale Paolo Pedron. «Confidiamo che la collaborazione con A2A IP possa continuare anche su altri fronti che coinvolgono entrambe le società».