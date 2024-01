TREVISO - Arriva il liceo del made in Italy. Il nuovo indirizzo potrà essere attivato nelle scuole superiori con il liceo economico sociale, opzione del liceo delle scienze umane. Nella Marca c’è chi proverà a farlo partire già da settembre. Il prima fila il Duca degli Abruzzi di Treviso. Così come il Marconi di Conegliano. E il Riccati-Luzzatti di Treviso ci sta pensando, anche se in questo caso ormai non per il prossimo anno scolastico.