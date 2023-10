Israele-Hamas, perché è l'inizio di una nuova guerra: l'attacco senza precedenti, i prigionieri, l'operazione "Spade di Ferro"

Israele sotto attacco di Hamas da Gaza. Dall'alba di oggi dalla Striscia si è riversata a sorpresa una pioggia di almeno 5mila razzi verso il sud e il centro del Paese (Tel Aviv e Gerusalemme comprese). Dall'enclave palestinese sono entrate in territorio israeliano decine di miliziani armati di Hamas, anche in parapendio o dal mare. Per ora in Israele ci sono almeno venti vittime uccise dai razzi e centinaia di feriti anche gravi, un primo bilancio destinato ad aumentare.

Israele sotto attacco, i residenti al confine di Gaza: «Ci stanno massacrando, qui non c'è l'esercito»