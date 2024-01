PADOVA - Al via domani le iscrizioni alle scuole ma l'inverno demografico si fa inesorabile: a fronte di oltre 8.300 ragazzi che dovranno iscriversi al primo anno degli istituti superiori, sono poco più di 6mila i bambini che dall'ultimo anno della scuola materna dovranno andare in prima elementare. Come sempre in questo periodo, decine di migliaia di famiglie padovane sono chiamate a fare una scelta per quel che riguarda il percorso formativo dei loro figli. Un percorso che inizia dalle scuola primaria e che arriva agli istituti superiori. Una scelta che, in alcuni casi, può avere delle conseguenze significative sul futuro professionale di tantissimi ragazzi. A doversi iscrivere saranno i bambini che dal terzo anno della scuola materna devono frequentare la prima elementare, gli scolari che dalla quinta elementare vanno in prima media e gli studenti di terza media che devono frequentare il primo anno degli istituti superiori.