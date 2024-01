Influenza in Veneto, tre morti e tre gravi per polmonite. La direzione prevenzione: «Nessun nuovo caso di suina»

VENEZIA - «Influenza in Veneto, si tratta di una situazione non eccezionale e fuori controllo». Le rassicurazioni giungono dalla direzione prevenzione del Veneto, diretta da Francesca Russo, che precisa inoltre che «non esiste, al momento, alcun nuovo caso di “influenza suina”, inteso come evento di passaggio di virus da animale a uomo, anche in riferimento ai casi segnalati nel vicentino, bensì contagi da virus H1N1, alla base della tipica ondata influenzale stagionale che sta coinvolgendo ampie porzioni di popolazione in tutto il Paese e in Europa. I dati finora disponibili non indicano situazioni di eccezionalità».