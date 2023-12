SPRESIANO (TREVISO) - I primi cinquant’anni della famiglia Venerandi che ha fatto della notte il core business di una serie di attività. Discoteche, ristorazione, intrattenimento hanno scandito il tempo del divertimento per generazioni di trevigiani che in pista si sono divertiti, conosciuti, in qualche caso anche innamorati. Stasera, dalle 21, (con ingresso libero), nella sala live dell’Odissea Fun City di Spresiano si festeggia con una cena di gala per la presentazione del libro dedicato ai 50 anni di attività di Renzo Venerandi, coadiuvato dai fratelli Giuseppe e Costantino e da tutta la famiglia. Il volume “Sempre in pista, in ballo da più di 50 anni” è stato scritto da Maurice Agosti, edito da “I Antichi Editori Venezia” a cura di Luca Colferai.